L'addio di Cristiano Giuntoli al Napoli e la prossima firma del direttore sportivo con la Juventus sono il piatto forte delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Tanto spazio anche al mercato, con l'intrigo Brozovic per l'Inter, le mosse del Milan e un Torino scatenato.



Ma non solo, Gianfranco Zola benedice Kvaratskhelia: "E' il nuovo Best".



Scorri verso il basso per vedere le prime pagine sportive di oggi, sabato 1 luglio 2023 .