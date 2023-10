Gli anticipi del sabato della settima giornata di Serie A, il programma della domenica e anche un pizzico di sana polemica sono il condimento presentato dalle prime pagine dei giornali in edicola oggi 1 ottobre 2023.



Le grandi vittorie di Inter, Milan e Napoli rispettivamente contro Salernitana (4-0), Lazio (2-0) e Lecce (4-0) dominano le prime pagine di tutti e tre i quotidiani sportivi con "Lautarissimo" e "Milanissimo" che giganteggiano sulla Gazzetta dello Sport.



"Parola di Mou, non sono io il problema della Roma" è invece il titolo scelto dal Corriere dello Sport per sottolineare il momento di tensione in casa giallorossa. Infine oggi la Juve contro l'Atalanta senza Milik e Vlahovic, per questo Allegri e i tifosi rimangono "Aggrappati a Chiesa" come titolato da Tuttosport.



Ecco tutte le prima pagine dei quotidiani italiani ed esteri nella nostra gallery.