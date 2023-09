Ultimo giorno di mercato estivo e le trattative sono protagoniste sulle prime pagine dei giornali sportivi. Il Milan va a caccia di un attaccante last minute dopo il fallimento dell'operazione Taremi ma non solo i rossoneri, anche l'Inter è attivissima nelle ultime ore per regalare a Inzaghi un ultimo centrocampista.



Timothy Weah si tiene stretto Dusan Vlahovic alla Juventus: "Non lo darei via neanche per Osimhen" dice l'esterno statunitense.



Non solo mercato, arrivano le prime reazioni ai gironi di Champions League che vedono il Milan come l'italiana più 'penalizzata' dall'urna di Monaco. E poi il campo, stasera Roma-Milan apre la terza giornata di Serie A e Romelu Lukaku è pronto a sfidare subito Leao e il Diavolo.



Sfoglia la nostra GALLERY per vedere le prime pagine di oggi, venerdì 1 settembre 2023 .