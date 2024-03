Prime pagine 10 marzo: 'Inter da 100', '170 milioni per tornare Juventus'

Metà giornata è agli archivi, l'altra si disputerà tra oggi e domani. Il 28esimo turno di Serie A sta regalando grandi partite, tanti spunti e risultati che cambiano gli equilibri in classifica. L'Inter continua imperterrita la sua marcia in vetta, il Bologna frena e la lotta salvezza entra nel vivo. Di questo e di tanto altro si parla nelle pagine dei quotidiani in edicola.



Tocca oggi - tra le altre - a Milan, Juve e Roma; gli impegni in Champions League di Napoli e Inter sono all'orizzonte, così come quelli in Europa e Conference League. Il tutto alle porte dell'ennesimo Liverpool-Manchester City in testa alla Premier League, l'ultimo con Klopp al timone dei Reds. Insomma c'è tanta carne al fuoco, senza dimenticare il sempre attivo calciomercato e la corsa a Yamal del Barcellona. Di seguito le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 10 marzo 2024.