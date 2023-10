La sosta per le nazionali è come sempre momento di grandi riflessioni per gli organici costruiti finora, per gli obiettivi percorribili e per i primi bilanci che portano inevitabilmente gli allenatori ad essere messi sotto esame al punto dal poter essere a rischio esonero. E le prime pagine dei giornali in edicola riassumono pienamente questi pensieri



E' quanto sta succedendo ad esempio a Napoli con "Rudi Garcia sfiduciato" secondo la Gazzetta dello Sport, ma anche "Garcia? DeLa al bivio" fra esonero e conferma del Corriere dello Sport.



Il campo dice che la Juve sta molto bene, molto meglio anche rispetto a quanto si ipotizzava a inizio stagione al punto che Tuttosport riprende l'incitazione di John Elkann ad Allegri nella sala trofei bianconera con un "Dai Max vincine ancora" mentre la Gazzetta dello Sport celebra il "Juve, rilancio scudetto" sul mercato.



A proposito di mercato in casa Inter c'è la certezza che in attacco manchi qualcosa e allora la Gazzetta dello Sport rilancia con "Inter, serve Taremi".



Ecco tutte le prime pagine dei giornali sportivi italiani e non in edicola oggi martedì 10 ottobre 2023.