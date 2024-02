Prime pagine 11 febbraio: 'Inter padrona, mezza Roma. Ma la Juventus non ha paura'

Redazione CM

Le prime pagine dei giornali di oggi, domenica 11 febbraio, danno grande spazio alla vittoria dell'Inter in rimonta sul campo della Roma, match che consegna ai nerazzurri un vantaggio di 7 punti in classifica sulla Juventus impegnata domani sera contro l'Udinese. Niente da fare per una pur volenterosa Roma, De Rossi patisce la prima sconfitta da allenatore giallorosso.



All'estero grandi sfide: il Real Madrid tritura il sogno del Girona con un secco 4-0 al Bernabeu, il Bayer Leverkusen alimenta il proprio battendo in casa il Bayern Monaco con un altrettanto rotondo 3-0- Attenzione poi all'intervista di Kalvin Phillips al Sun: ci sono parole che sanno di attacco nei confronti dell'ex allenatore Pep Guardiola, che non lo impiegava al Manchester City.