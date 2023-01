L'Inter si prende non senza fatica i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, dove stasera gioca il Milan contro il Torino. A tenere banco è il futuro dello stesso stadio, con il progetto del nuovo impianto sempre più a rischio. Intanto Napoli e Roma temono lo stop alle trasferte per i propri tifosi, mentre la Juventus prepara la rimonta agli azzurri.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 11 gennaio.