L'Euroderby vinto dall'Inter per 2-0 sul Milan è celebrato da tutti i quotidiani, sportivi e non, d'Italia e all'estero. Una vittoria importantissima con la squadra nerazzurra che "Vola" come titolato dalla Gazzetta dello Sport e che hanno rifilato "due schiaffi" al Milan per citare Il Giornale. I meriti sono anche di Inzaghi ribattezzato "Real Simone" dal Corriere dello Sport che vince il confronto diretto dell'andata con Stefano Pioli.



Oggi però scende in campo anche la Juventus insieme alla Roma per l'Europa League e la Fiorentina per la Conference. E se "Dybala vuole regalare la nona a Mou" come titola il Corriere dello Sport, il mirino torna sul club bianconero che ieri ha vissuto una giornata importante in termini legali per i processi che ancora sono in ballo e che hanno una data cerchiata in rosso: "Plusvalenze e stipendi entro giugno" è il titolo sempre del Corriere dello Sport.



Sfoglia la nostra gallery per tutte le prime pagine in edicola oggi 11 maggio 2023.