Sui giornali in edicola tanto spazio agli impegni di oggi: il Milan vuole dare continuità al successo contro il Paris Saint-Germain in casa del Lecce (ore 15), la Juventus vuole mettere pressione all'Inter, impegnata domani contro il Frosinone, ospitando il Cagliari. Allegri getta acqua sul fuoco, ma in caso di successo i bianconeri volerebbero al primo posto. All'estero spazio ai rientri di Bellingham e Pedri, e alla crisi del Manchester United.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, sabato 11 novembre 2023.