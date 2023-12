Il terzo ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan si alterna e si mischia con l'ultima giornata dei gironi di Champions e con il mercato nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 12 dicembre 2023.



L'ex bomber svedese diventato consulente di RedBird e della dirigenza rossonera catalizza l'attenzione e così su tutti e tre i quotidiani sportivi nazionali troviamo "Ibra, missione Milan" per la Gazzetta, "E' tornato Ibra il salva-Milan" per il Corriere dello Sport e infine "Ibracadabra" per Tuttosport.



Spazio però anche alla Champions con oggi Inter e Napoli in campo. Per il Corsport quella di stasera per Mazzarri è "'A nuttata" a caccia degli ottavi. Per l'Inter invece è caccia al primo posto e sulla Gazzetta campeggia un "Vai Inzaghi, se vinci ottavi più morbidi".



Chiusura mercato per la Juventus con Tuttosport che con un "Juve, Manna dal mercato" riprende l'intervista rilasciata dal direttore sportivo Giovanni Manna che ha ribadito la possibilità di rinforzi a gennaio per Allegri.



Ecco nella nostra gallery le prime pagine dei quotidiani italiani sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi 12 dicembre 2023.