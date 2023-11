La 12esima giornata di Serie A condiziona le prime pagine dei quotidiani italiani in edicola oggi 12 novembre 2023.



La vittoria e la vetta della classifica della Juventus campeggia su tutti i giornali sportivi con "Allegry style", "Volo Juve" e "Juve su la testa".



Il pari con polemiche del Milan campeggia sulla Gazzetta con "Milan, è vero allarme", mentre quello del Torino su Tuttosport: "Doveri ferma il Toro".



Oggi in campo le altre con il focus sull'Inter della Gazzetta che però si concentra sul rinnovo di "Lautaro a vita", mentre per il Corriere dello Sport quello di "Napoli e Garcia, è doppio esame". Infine sempre per il CorSport il derby Lazio-Roma è "oro Olimpico".