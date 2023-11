La 12esima giornata di Serie A si è conclusa ufficialmente e sorridendo in alta classifica soltanto a Inter e Juventus che, forse non a caso, si giocheranno il big match al rientro per la vetta della classifica. C'è però anche l'esonero imminente di Rudi Garcia a Napoli a tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi, 13 novembre 2023.



"Mago Inter" e "Strafavorita" entrambe con la foto dell'esultanza di Dimarco autore del super gol da oltre 56 metri che ha indirizzato Inter-Frosinone sono le aperture di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport sulla vittoria dei nerazzurri.



"Garcia è finita", "Napoli c'è Tudor" e "ADL caccia Garcia" sono invece i titoli di tutti e tre i quotidiani sportivi, riguardo all'imminenta cambio in panchina per il Napoli.



Infine oltre al "pareggino" nel derby titolato da Il Romanista, spazio anche alle proteste arbitrali con ""Arbitri, ora basta" Toro, furia e dossier" di Tuttosport che lascia spazio alle proteste di Cairo contro i fischietti italiani.



