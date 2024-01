Prime pagine 14 gennaio: l'Inter è già super, Calha reale. Milan-Roma, a chi fa la grazia San Siro?

La manita dell'Inter sul Monza, che cancella polemiche arbitrali e dubbi sullo stato di forma dei nerazzurri - che si preparano nel modo migliore alla trasferta in terra araba per la Supercoppa Italiana - ma anche la grande attesa per il posticipo del "Meazza" tra Milan e Roma che vale soprattutto per il futuro dei due tecnici Pioli e Mourinho. E poi il riscatto del Napoli, che batte nel recupero e tra i veleni una furibonda Salernitana e il corteggiamento che prosegue per la Juve per Jordan Henderson.



Sono questi alcuni degli spunti più interessanti presenti sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi e generalisti in edicola oggi, domenica 14 gennaio 2024. In Inghilterra si esalta invece il ritorno in grande spolvero di Kevin de Bruyne, che trascina il Manchester City al successo in rimonta sul Newcastle, mentre in Spagna sale la febbre per l'ennesimo capitolo del Clasico tra Real Madrid e Barcellona, avversarie stasera (ore 20) a Riyad nella finale di Supercoppa di Spagna.