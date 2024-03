Prime pagine 14 marzo: 'Inter, così fa male', 'Gode il Cholo'. 'Giuntoli, nasce la nuova Juve' e 'Si indaga sul Milan d'Arabia'

Redazione CM

Il flop in Champions League dell'Inter, eliminato ai rigori agli ottavi dall'Atletico Madrid domina le prime pagine dei giornali in edicola oggi 14 marzo 2023.



"Inter, così fa male" è il titolo della Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport sposta l'attenzione sul percorso in Champions delle formazioni italiane riassumendo con un "Tutte fuori!". Infine Tuttosport che invece sottolinea chi sorride oggi ovvero il grande ex Simeone con un "Inter: gode il Cholo".



Spazio anche al mercato in casa Juventus e Torino. Per i bianconeri il CorSport titola: "Giuntoli via libera, nasce la nuova Juve" mentre per Tuttosport "Juve Mondiale, ne servono 10" di acquisti e rinnovi. I granata hanno invece un doppio obiettivo e sempre Tuttosport sottolionea: "Torino: Ostigard e Thorstvedt".



Chiusura anche in casa Milan con la Gazzetta dello Sport che sottolinea un nuovo elemento di indagine della Procura della Repubblica di Milano sul passaggio del club da Elliott a RedBird: "Si indaga sul prezzo del Milan"



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine, italiane e non, dei quotidiani in edicola oggi 14 marzo 2024.