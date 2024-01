Prime pagine 15 gennaio: Milan spacca Roma, Mou vede nero. DeLa compra, Juve-Koopmeiners e Fanta-Lautaro

Redazione CM

La strabordante vittoria del Milan sulla Roma e la conseguente debacle di José Mourinho la fanno da padrone sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani in edicola oggi 15 gennaio, che guardano come sempre anche al calciomercato, ma anche alle prossime sfide che riguardano la chiusura della 20esima giornata di Serie A e la Supercoppa Italiana che si sta avvicinando.



La Gazzetta dello Sport sottolinea la vittoria dei rossoneri a San Siro con un "Milan spacca Roma" a cui aggiunge un "Diavolo ci sei". Il Corriere dello Sport, invece, guarda in casa giallorossa con un "Mou vede nero" che certifica la delicata situazione della panchina del tecnico portoghese, in bilico mentre aspetta rinforzi di mercato.



Ampio spazio al mercato su Tuttosport, con il colp a centrocampo della Juventus che non spinge verso Henderson, proposto ma per cui Allegri ha dei dubbi, bensì verso Koopmeiners dell'Atalanta, ma per giugno: "Henderson? No Koopmeiners".



Infine sguardo alla Supercoppa del Corsport con il Napoli che è già in Arabia e "DeLa compra" in chiave mercato e con "Fanta-Lautaro" trascinatore dell'Inter.



Ecco tutte le prime pagine, italiane e non, sportive e non, dei quotidiani in edicola oggi 15 gennaio 2024.