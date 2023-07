Romelu Lukaku tra Inter e, sorpresa, Juve. La notizia bomba di ieri sul futuro del centravanti belga non poteva non avere eco anche sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 15 luglio 2023. Il futuro di Big Rom tiene banco e trovano spazio retroscena e previsioni sul caso dell’estate.



Tanto mercato, anche delle altre big. C’è la situazione dei bianconeri che hanno contattato l’attuale giocatore del Chelsea ma necessitano di vendere Dusan Vlahovic. Ci sono i campioni d’Italia del Napoli che tornano a calcare una pista già battuta in passato, quella che porta a Lo Celso. E c’è la Roma che sfoglia la margherita sul suo prossimo bomber e torna a pensare ad Alvaro Morata. Questo e molto altro nella GALLERY sottostante con le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 15 luglio 2023.