Sulle prime pagine oggi in edicola tanto spazio alla disfatta della Juventus, che cade in casa 2-1 contro il Benfica e vede complicarsi il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. Si prende la scena anche il Milan, che batte 3-1 la Dinamo Zagabria e conquista la vetta del girone. Prova da re del Napoli in Scozia, 3-0 ai Rangers, serata di Europa League per Roma, cn Zaniolo, e Lazio, con Cancellieri, mentre la Fiorentina è attesa a Istanbul contro l'Istanbul Basaksehir, per la seconda giornata di Conference League. Poi la delusione dell'ItalBasket e il successo del ItalTennis in Coppa Davis contro la Croazia.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 15 settembre 2022.