Romelu Lukaku è inevitabilmente il grande protagonista delle prime pagine dei quotidiani sportivi. Il 'tradimento' all'Inter, la rottura con i nerazzurri e la possibilità di vestire la maglia della Juventus calamitano l'attenzione mediatica, ma allo stesso tempo innescano un domino con Alvaro Morata che diventa un'opportunità anche per l'Inter, nonostante sullo spagnolo da tempo ci siano da tempo Milan e soprattutto Roma.



A proposito di Milan, i rossoneri continuano a spingere sul mercato e chiudono il quinto colpo dell'estate: arriva Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar, ora occhi puntati su Arnaud Danjuma.



Questo e molto altro sui quotidiani: sfoglia la nostra GALLERY per vedere le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 16 luglio 2023.