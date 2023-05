Il giorno è arrivato: stasera Inter e Milan si sfideranno a San Siro per il ritorno della semifinale di Champions League. In palio un posto a Istanbul dove Inzaghi o Pioli aspetteranno la vincente di Manchester City-Real Madrid. Scontato che l’euroderby si prenda tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 16 maggio 2023.



Spazio anche per la vigilia delle semifinali di Europa League con la Juve che deve affrontare un altro infortunio di Pogba. In Inghilterra continua la rimonta del Liverpool mentre in Portogallo e Francia già impazza il mercato.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 16 maggio 2023.