Prime pagine 16 marzo: 'Sogni finali', 'Inter oltre lo scudetto' e 'Juventus chiama Bayern'

Gli impegni europei sono alle spalle (ma anche all'orizzonte dopo i sorteggi di Champions, Europa e Conference League), la Serie A è tornata e il prossimo mercato si avvicina a grandi passi, foriero di nuovi colpi e rinnovi tormentati. Di tutto questo si parla nelle pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi.



Si torna ovviamente sugli accoppiamenti delle italiane con Liverpool e Viktoria Plzen e sull'atteso derby tra Milan e Roma. Si parla della grande delusa di questa tornata di coppe, l'Inter, e del rinnovo del suo capitano, Lautaro Martinez, con un accordo che si trascina ormai da mesi. E si sviscerano i temi del nostro campionato di cui il Bologna è sempre più sorpresa e protagonista. La squadra di Thiago Motta ha aperto il 29esimo turno vincendo a Empoli. Oggi in campo Udinese-Torino, Monza-Cagliari, Salernitana-Lecce e Frosinone-Lazio in attesa dell'arrivo del nuovo allenatore Igor Tudor.



Di seguito le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sabato 16 marzo 2024