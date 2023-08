Sta per tornare il campionato e nonostante un mercato ancora apertissimo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi inizia a campeggiare il ritorno in campo delle nostre 20 formazioni.



Il Corriere dello Sport si sbilancia e dice che "E' ancora Napoli" nella corsa scudetto mentre Tuttosport si concentra sulla Juventus e sulla forte possibilità che questa sia la volta buona per Pogba, in gol in amichevole ieri e per cui il titolo è "Provaci ancora Paul".



Il caso Bonucci rimane presente, così come i no ricevuti e dati dall'Inter in questo mercato ma è ancora il futuro della panchina della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Roberto Mancini a tenere banco con la Gazzetta dello Sport che sottolinea "Gli ultimi dubbi" su e di Luciano Spalletti per arrivare alla firma finale.