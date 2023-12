La 16esima giornata di Serie A è al centro delle prime pagine dei quotidiani sportivi e delle pagine sport dei giornali in edicola oggi nel nostro paese.



La sfida fra Lazio e Inter è ovviamente il match di cartello con il Corriere dello Sport che sottolinea con "Arbitra Sarri" come i biancocelesti possano essere giudici nella corsa scudetto.



Il Milan è chiamato al riscatto dopo l'eliminazione in Champions e la ricaduta in Europa League con la Gazzetta dello Sport che celebra un "Riprovaci Milan" in vista del derby lombardo e del cuore col Monza.



Infine la Juve uscita da un pari col Genoa venerdí con un Vlahovic in crisi da analizzare e Tuttosport che calca la mano con un "Vlahovic spacca Juve".



Ecco tutte le prime pagine dei giornali in edicola oggi 17 dicembre 2023 in Italia e all'estero nella nostra gallery.