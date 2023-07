Carlos Alcaraz batte Novak Djokovic in finale e diventa Re di Wimbledon prendendosi ampio spazio sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e internazionali, ma c'è sempre un occhio di riguardo per il calciomercato e i movimenti delle ultime ore. Il tutto sull'asse Milano-Torino e sulla sfida a distanza tra Inter e Juventus: 'Sono già botte' tra Marotta e Giuntoli, dopo l'affaire Lukaku i nerazzurri rispondono accordandosi con Cuadrado, svincolato dai bianconeri, e restano aperti altri tavoli di scontro.



Nel frattempo alla Juve torna in discussione la posizione di Allegri: le ombre di Spalletti e Conte incombono, per Max è 'vietato fallire'. Il Milan intanto continua la sua campagna di rafforzamento made in USA: dopo Pulisic stringe per Musah del Valencia.



