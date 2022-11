Le nazionali e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. Tanto spazio all'Italia, vittoriosa in Albania 3-1, trascinata dalla doppietta dell'italiano di Germania Vincenzo Grifo. Si avvicina il "Mondiale da 15 miliardi", che non vedrà protagonisti gli Azzurri: ci sarà invece Angel Di Maria, illuminante nel successo dell'Argentina in amichevole contro gli Emirati Arabi. Focus su Tonali: "Che spavento!", il centrocampista del Milan cade male, ma fortunatamente lascia Tirana solo con un forte mal di testa.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 17 novembre 2022.