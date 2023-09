L'esito roboante del primo derby della Madonnina, con l'esaltazione totale dell'Inter di Simone Inzaghi a fare da contraltare alla delusione atroce del Milan e di Pioli, si prende gran parte dello spazio delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani. Insieme alla convincente affermazione della Juventus sulla Lazio ed in particolare alla super-prestazione di Federico Chiesa ed un ritrovato Dusan Vlahovic.



Dando un'occhiata invece alle testate straniere, la grande vittoria del Barcellona sul Betis Siviglia nei segno degli ultimi acquisti Joao Felix e Joao Cancelo è l'argomento del momento in Spagna, mentre in Inghilterra tira già aria di crisi sul Manchester United, sconfitto nettamente in casa dal Brighton delle meraviglie di Roberto De Zerbi.



