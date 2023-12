Le aperture dei quotidiani nazionali si concentrano sulla prima mini-fuga solitaria del campionato 2023-24, quella dell'Inter di Simone Inzaghi, a +4 sulla Juve dopo la vittoria in casa della Lazio. Juve che è coinvolta in un duello a distanza con il Napoli per accedere al nuovo Mondiale per Club al quale i nerazzurri sono già qualificati. A proposito di manifestazioni internazionali: la Spagna indica PSG e proprio Inter come minacce da evitare per le squadre iberiche agli ottavi di finale di Champions League.



Nella gallery qua sotto le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali ed internazionali.