La rassegna stampa dei quotidiani in edicola oggi è dedicata alla finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Su La Gazzetta dello Sport e sul Corriere dello Sport è il tema principale, ma c'è spazio anche per il ricordo di Mario Sconcerti e di Sinisa Mihajlovic. Tuttosport apre con la vittoria della Juventus ieri in amichevole contro l'Arsenal.



