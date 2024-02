Prime pagine 18 febbraio: 'FatalJuventus', 'Milan, i piani di Gerry', 'Inter, scudetto in mano'

Redazione CM

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al pareggio della Juventus, fermata sul 2-2 dall'Hellas Verona. "Allegri è in tilt, al Bentegodi arriva un'altra prova sconcertante" si legge su Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport si chiede: "Quando torna la vera Juventus?". Oggi il Milan, impegnato nel posticipo domenicale contro il Monza, può sorpassare e prendersi il secondo posto. Focus anche sui piani di Gerry Cardinale, che non ha intenzione di cedere il club.



Per la lotta al quarto posto vittoria convincente dell'Atalanta, contro un Sassuolo sempre più giù, devono rispondere il Bologna, alle 12.30 in campo contro la Lazio, e la Roma, impegnata a Frosinone alle 18. All'estero spazio ai successi di Atletico Madrid e Barcellona, rispettivamente avversarie di Inter e Napoli negli ottavi di Champions League, e al pareggio del Manchester City, fermato in casa dal Chelsea.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, domenica 18 febbraio 2024.