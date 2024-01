Prime pagine 18 gennaio: Inter, rabbia al Max con la Juventus. Cairo dice no al Milan. Dybala vuole restare

Redazione CM

Ci siamo, i giorni della Supercoppa d'Arabia sono finalmente arrivati, ma a tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi ci sono ancora i veleni della lotta scudetto fra Inter e Juventus e inevitabilmente il calciomercato.



La battuta più o meno voluta di Massimiliano Allegri su "Guardie e ladri" non è stata gradita nella Milano nerazzurra con la Gazzetta dello Sport che sottolinea "Inter, rabbia al Max".



Alessandro Buongiorno è e resterà il nome più chiacchierato di questo finale di sessione invernale di mercato, ma nonostante il forcing del Milan è arrivato un altro no secco di Urbano Cairo che, a Tuttosport, ha ribadito: "Non lo vendo, l'ho detto e lo ripeto".



Infine sempre sulla Gazzetta, spazio alla nuova Roma si Daniele De Rossi e a Paulo Dybala, gioiello giallorosso che "Vuole restare" e rinnovare il contratto coi giallorossi.