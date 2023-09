La stagione delle coppe europee riparte ufficialmente questa sera con l'inizio delle gare dei gironi di Champions League, la più ambita e la più sognata, che vedrà scendere in campo per l'Italia Milan e Lazio e domani Inter e Napoli. Inevitabilmente la Coppa dale grandi orecchie è al centro delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi.



"Champions, sognando Wembley" è infatti il titolo che campeggia sul Corriere dello Sport, mentre la Gazzetta dello Sport si concentra sul Milan con un "Tirati su" che sa di augurio per la squadra di Pioli. Tuttosport invece sottolinea il ritorno di Ibrahimovic a Milanello con un "Pioli, soccorso Ibra" per ritirare su il morale della squadra dopo il flop nel derby.



Infine occhio anche alla Juve con Tuttosport che punta il dito sui conti, oggi si chiude il bilancio, con un "Il futuro della Juv€" mentre il Corriere dello Sport si concentra sul ruolo dei bianconeri nella corsa scudetto: "Juve, il vantaggio di Allegri".



Scorri per scoprire la rassegna stampa di oggi martedì 19 settembre 2023.