Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla Coppa Italia: ieri la Cremonese ha espugnato l'Olimpico, vincendo 2-1 contro la Roma, trovando in semifinale la Fiorentina, che ha eliminato il Torino. Questa sera tocca alla Juventus, che allo Stadium attende la Lazio. Allegri è alle prese con i problemi fisici di Pogba, che gli faranno saltare anche il match contro la squadra di Sarri. Analisi anche sul ko del Toro: Cairo sotto accusa. E poi tanto estero, con i successi di Barcellona e Manchester United.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 2 febbraio 2023.