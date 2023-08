La prima giornata della Serie A 2023/24 è ufficialmente ripartita col botto e le vittorie di Napoli e Inter hanno già dato indicazioni importanti su chi saranno i protagonisti del mercato. I quotidiani in edicola oggi non possono che celebrare Osimhen e Lautaro Martinez con "Latuaro spacca" e "Osimhen al bacio" della Gazzetta che possono essere riassunti nel "Subito padroni" del Corriere dello Sport.



Sempre la rosa prova a disegnare un Milan con una nuova cantilena, dal recente Ka-Pa-Ro siamo passati al tridente Pu-Gi-Le (Pulisic-Giroud-Leao) che dovrà rendere i rossoneri di Pioli iper-combattivi. Infine immancabile il ricordo di Carletto Mazzone, scomparso ieri con Tuttosport che gli dedica l'intera prima pagina chiedendo a gran voce: "Aridatece altri Mazzone".



Ecco le pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi nella nostra gallery.