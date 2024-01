Prime pagine 20 gennaio: ‘Inter da favola’, ‘Pioli ne vuole due’, ‘La Juventus vuole la fuga’

Redazione CM

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla prova vincente e convincente dell’Inter contro la Lazio nella seconda semifinale di Supercoppa italiana in corso in Arabia Saudita. La squadra di Inzaghi, a segno con Thuram, Calhanoglu e Frattesi, ha dato l’ennesima prova di forza: lunedì si gioca il trofeo contro il Napoli. il cui presidente, Aurelio De Laurentiis, è accusa di falso in bilancio per l'acquisto di Osimhen dal Lille nel 2020.



Si prendono le prime pagine anche l’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma (ore 18 all’Olimpico contro l’Hellas Verona) e le ambizioni della Juventus, che vuole vincere col Lecce e superare l’Inter. Non può mancare il mercato: con le richieste di Pioli, a caccia di due difensori, e i movimenti del Torino.



Nella GALLERY le prime pagine di sabato 20 gennaio 2024