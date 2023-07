Tanto mercato, le presentazioni dei nuovi acquisti e un vecchio ritorno, quello di Luciano Spalletti. Sono questi gli argomenti principali trattati dai quotidiani sportivi in edicola oggi venerdì 21 luglio 2023. Scavallato il mese al campionato, il calciomercato entra nel vivo con due protagonisti per Napoli e Roma. I campioni d'Italia vogliono tenersi stretto Victor Osimhen, i giallorossi puntano Renato Sanches ma c'è tanto spazio anche per le manovre di Juve, Milan e Inter.



Di seguito le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi venerdì 21 luglio.