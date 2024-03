Prime pagine 21 marzo: ‘Vera Juve in 3 anni’, ‘La rivelazione di Morata’, ‘Derby lunedì per rovinare la festa all’Inter’

Redazione CM

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla Juventus, con le parole di Scanavino e le ambizioni di un club che punta a tornare grande in tre anni. In casa Inter tiene banco la vicenda Acerbi: il difensore sarà ascoltato domani dalla Procura Federale sul presunto insulto razzista a Juan Jesus, durante Inter-Napoli di domenica scorsa. Restando al campionato, c'è polemica sulla scelta di far giocare il derby Milan-Inter lunedì 22 aprile, riguardo al mercato, vanno registrate le parole di Morata sul possibile ritorno in Italia e l'appuntamento Roma-Svilar per il rinnovo. All'estero focus sull'inchiesta sulla federazione spagnola per corruzione.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, giovedì 21 marzo 2024