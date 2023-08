Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al successo del Milan, che batte 2-0 il Bologna nel segno di Pulisic e risponde ai successi di Inter, Napoli e Juventus. E poi le consuete notizie di mercato, a dieci giorni dalla fine, con l'idea di rinnovo con la Juve per Chiesa, con l'Inter che ha chiuso l'arrivo di Pavard dal Bayern Monaco, con il Napoli che aspetta Gabri Veiga e con la Roma che attende una risposta da Zapata, dopo aver trovato l'accordo con l'Atalanta. In Spagna le prime pagine sono tutte per la festa della nazionale femminile campione del Mondo.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, martedì 22 agosto 2023