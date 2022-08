Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus chiudono stasera il programma della seconda giornata di Serie A. Sulle prime pagine e all'interno dei quotidiani sportivi e non trovano spazio, nel frattempo, le analisi sulle partite già disputate, con la solita spolverata di mercato. Dai commenti sulla prima mezza frenata del Milan campione d'Italia al grande impatto della coppia Lukaku-Lautaro sul campionato, fino alle doverose celebrazioni per la nuova stella di Napoli Kvaratskhelia e alla preoccupazione della Roma per Wijnaldum.



