Sui giornali oggi in edicola tanto spazio per le partite di ieri, con il successo dell'Inter a Torino (ancora a segno Lautaro) e quelli di Napoli a Verona e Lazio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Tuttosport presenta così la super sfida di questa sera tra Milan e Juventus: "Scommettiamo che sarà bella?" e racconta ail momento negativo del Toro: "Cairo e Juric, la gente non ne può più". Giornata importante per la Roma, che deve ritrovare la vittoria in casa contro il Monza, all'estero meritano le prime pagine il ricordo di Sir Bobby Charlton, che si è spento ieri all'età di 86 anni, e il pareggio del Real Madrid contro il Siviglia dell'ex Sergio Ramos.



Nella GALLERY le prime pagine di domenica 22 ottobre 2023