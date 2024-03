Prime pagine 22 maggio; 'Acerbi si gioca l'Inter', 'Koop-Juve, passi avanti', 'Retegui c'è'

Redazione CM

Prime pagine di venerdì 22 maggio: riflettori accesi sulla vittoria di misura dell'Italia allenata da Luciano Spalletti nella prima delle due amichevoli internazionali della sosta di marzo, 2-1 sul Venezuela con doppietta del bomber del Genoa Mateo Retegui. Non il migliore dei biglietti da visita, con un rigore parato da Donnarumma e la rete di Machis scaturita da un errore marchiano di Bonaventura in appoggio, ma il risultato sorride agli azzurri impegnati domenica contro l'Ecuador.



E' il giorno X per Francesco Acerbi: il difensore dell'Inter sarà sentito dalla Procura per le presunte frasi razziste rivolte al calciatore del Napoli Juan Jesus domenica scorsa in campo. L'ex Lazio, allontanato dalla Nazionale, rischia 10 giornate di squalifica (campionato finito) e soprattutto il suo futuro a Milano.



Dopo le parole rilasciate ieri in Olanda, Teun Koopmeiners si prepara a lasciare l'Atalanta: Juventus in prima fila, è sfida alle big di Premier League per il gioiello prodotto dall'AZ Alkmaar.



Scorri la gallery di seguito per consultare le principali prime pagine di oggi, venerdì 22 marzo 2024