L'oro mondiale di Gianmarco Tamberi è protagonista assoluto delle prime pagine dei quotidiani sportivi, ma ampio spazio è dedicato al calcio tra primi bilanci dopo l'inizio della Serie A e un mercato che entra nella sua fase rovente. Tiene banco il futuro di Romelu Lukaku e si riaccende l'intreccio con Dusan Vlahovic, ma la Juventus lavora anche su altri fronti come l'uscita di Moise Kean e il possibile arrivo di Alvaro Morata.



Il Milan va all in su Hugo Ekitike mentre l'Inter prova ad accelerare per consentire a Inzaghi di avere Benjamin Pavard già per la trasferta di Cagliari.



Non solo mercato, il presidente federale Gabriele Gravina risponde all'ex ct azzurro Roberto Mancini con una lunga intervista.



Nella nostra GALLERY le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 23 agosto 2023 .