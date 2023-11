Sui giornali in edicola tanto spazio al mercato, con il Milan che a gennaio regalerà a Pioli un nuovo attaccante. Bocciato Jovic, la prima scelta è David del Lille. In casa Roma in bilico il futuro di Mourinho: il portoghese allenerà in Arabia Saudita, ma non a stretto giro di posta. Resta in piedi il rinnovo con la Roma. Focus anche sul big match di domenica sera tra Juventus-Inter, tra passato e presente.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, giovedì 23 novembre 2023