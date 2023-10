Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al successo della Juventus in casa del Milan, che accende la lotta scudetto. Allegri, che è a -2 dalla capolista Inter, lancia segnali alle milanesi. I nerazzurri si godono Re Lautaro, l'uomo in più di Inzaghi. Analisi anche degli altri risultati con le vittorie di Roma e Bologna, che vede l'Europa. In casa Torino ultimatum per Juric: o svolta o salta. All'estero si prende la scena Marc Guiu, attaccante classe 2006 che dopo pochi secondi dall'ingresso in campo regala il successo al Barcellona contro l'Athletic Bilbao.



Nella GALLERY le prime pagine di lunedì 23 ottobre 2023.