Viglia di Natale che non sa di anticipo della santa festività, ma di posticipo per il mondo del calcio. Ieri, infatti, si è completata la 17ª giornata di campionato in Serie A, la terzultima nel girone d'andata. Le prime pagine sono dedicate al testa in campionato fra Inter e Juventus (vittoriose nell'ultimo turno), al successo della Roma su un Napoli in crisi e alla traballante panchina di Stefano Pioli al Milan: è caccia al successore.



Oggi si gioca anche in Premier League con il Chelsea che viene ospitato dal Wolverhampton, ultimo match di giornata, prima del boxing day del 26 dicembre.



