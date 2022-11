L'impresa del Giappone contro la Germania catalizza l'attenzione dei principali quotidiani sportivi che tornano sulla vittoria di Nagatomo e compagni per ribadire l'eccentricità di questi Mondiali pieni di sorprese.



C'è spazio, soprattutto sui giornali spagnoli, per celebrare anche le Furie Rosse che hanno spazzato via il Costa Rica, rifilandogli 7 reti.



Tanto mercato con Tuttosport che avvicina due esterni del nostro campionato, Singo e Maehle, alla Juve.



Ecco le prime pagine in edicola oggi nella nostra gallery