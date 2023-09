Nella giornata dei derby - in Spagna, Inghilterra e Francia - c'è grande calcio anche in Italia. E le prime pagine dei quotidiani sportivi si dividono tra quello che avverrà e quello che è avvenuto. Tanto spazio per la capolista Inter, di scena a Empoli per allungare in vetta sulla Juve.



Proprio i bianconeri sono incappati in una sconfitta horror in casa del Sassuolo, sviscerata dai giornali. Benino invece il Milan che si sbarazza del Verona, ancora rimandata la Lazio, balbettante col Monza. Trovate tutto nella GALLERY con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.