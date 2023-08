Tanto tantissimo calciomercato nella prima pagina dei quotidiani sportivi in edicola oggi 25 agosto 2023. Ma non sempre le notizie che arrivano sono positive per i nostri club della Serie A.



"La beffa degli sceicchi" è infatti il titolo scelto dal Corriere dello Sport per lo scippo completato dall'Al Ahli al Napoli per Gabri Veiga.



In Arabia ci va anche l'ex ct dell'Italia Roberto Mancini che con sé secondo la Gazzetta dello Sport si porta anche un'intera "Carovana" di staff



La Roma che ha preso Azmoun non si accontenta e il Corriere dello Sport sottolinea come i tifosi giallorossi "Vogliono Lukaku". L'Inter e Big Rom non si sono ritrovate e la Gazzetta dello Sport sottolinea come le mosse per l'attacco abbiano portato a "Gol in saldo" per Simone Inzaghi.



Infine altro pericolo per i nostri club e per la Juve in particolare che potrebbe dover fronteggiare un "Allarme Chiesa" come titolato da Tuttosport, con il Liverpool che piomba sull'attaccante italiano per sostituire Salah, destinato indovinate dove? In Arabia Saudita.



Ecco tutte le prime pagine e le pagine sport dei quotidiani sportivi, italiani e non, in edicola oggi 25 agosto 2023.