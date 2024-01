Prime pagine 25 gennaio: 'Scherzi da Juve', 'Caccia alla talpa', 'La verità di Zaniolo'

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al mercato, a una settimana dalla chiusura delle finestra invernale. Attiva la Juventus, che dopo aver chiuso l'arrivo dal Lille di Djalò, soffiato all'Inter, è al lavoro per piazzare Kean, vicinissimo all'Atletico Madrid. I bianconeri sono pronti a riabbracciare anche Bernardeschi, che ha voglia di tornare a Torino. Il Torino ha messo le mani su Rafa Mir del Siviglia, la Roma punta Angelino del Galatasaray, via Lipsia, e Baldanzi dell'Empoli. Focus anche su Pioli, sponsorizzato da Sacchi, sul centrocampo in emergenza dell'Inter, con Asllani e Frattesi titolari a Firenze, sui funerali di Gigi Riva e sul coas arbitri, dopo le rivelazioni di un fischietto alle Iene.



Nella GALLERY le prime pagine di oggi, giovedì 25 gennaio 2024