Il calciomercato è sempre protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Spazio ai due colpi della Juventus, dopo Milik tutto su Paredes: trattativa ai dettagli con il PSG, si cerca un’intesa sulla formula. Milan tra campo e mercato, con De Ketelaere titolare contro il Bologna e sorpasso sull'Inter per Chalobah. Nerazzurri chiamati al primo big match della stagione, a Roma contro la Lazio di Sarri e Immobile. E poi Roma-Camara, Napoli-Ronaldo e il Torino che non molla Praet.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 26 agosto 2022.