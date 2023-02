Ilche veleggia verso lo scudetto con un'altra vittoria, l'ottava di fila campeggia su tutti i quotidiani sportivi nazionali e non. Il "" del Corriere dello Sport, per uno 'della Gazzetta.Il rientro diè invece l'altra notizia che coinvolge tutti i quotidiani perché la Juventus si avvicina al derby col Torino e spera di riaverlo insieme a Di Maria come titola Tuttosport.Infinedi questa sera sposta l'attenzione sula sfida fra bomberentrambi protagonisti anche sul mercato fra rinnovo e club interessati.Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi 26 febbraio nella nostra gallery.