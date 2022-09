Le parole di Maldini sulla stella del suo Milan, Rafael Leao, ma anche quelle di Mancini. Un appello del ct a rispettare la maglia azzurra con il caso Immobile che è scoppiato nella giornata di ieri e ha lasciato ancora qualche strascico. Il tutto in vista della sfida di stasera in Ungheria, per accedere alla Final Four di Nations League. Questo e tanto ancora sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non italiani ed esteri, che potete trovare nella rassegna stampa di lunedì 26 settembre.